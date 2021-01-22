«Голден Стэйт» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Лейкерс» обыграли «Милуоки»

В матче регулярного сезона НБАна выезде переигралисо счетом 113:106 (29:33, 34:24, 23:24, 27:25).

Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов).

У «Милуоки» самыми результативными в матче были оформивший дабл-дабл Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).

«Лейкерс» одержали 12 победу в 16 встречах, «Милуоки» проиграл шестую игру из 15.

В другом матче «Голден Стэйт» дома уступил «Нью-Йорку» — 104:119 (31:40, 26:23, 19:26, 28:30).

Лучшими на площадке в составе победителей были Ар Джей Барретт (28 очков), Митчелл Робинсон (18 очков и 8 подборов) и Джулиус Рэндл (16 очков и 17 подборов).

У «Уорриорз» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (30 очков), Эндрю Уиггинс (17 очков и 9 подборов) и Джеймс Уайзмен (15 очков и 8 подборов).

Также еще «Юта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 129:118 (31:43, 39:26, 30:23, 29:26).