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    «Голден Стэйт» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Лейкерс» обыграли «Милуоки»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс Лос-Анджелес Лейкерс
    В матче регулярного сезона НБА «Лейкерс» на выезде переиграли «Милуоки» со счетом 113:106 (29:33, 34:24, 23:24, 27:25).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов).

    У «Милуоки» самыми результативными в матче были оформивший дабл-дабл Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).

    «Лейкерс» одержали 12 победу в 16 встречах, «Милуоки» проиграл шестую игру из 15.

    В другом матче «Голден Стэйт» дома уступил «Нью-Йорку» — 104:119 (31:40, 26:23, 19:26, 28:30).

    Лучшими на площадке в составе победителей были Ар Джей Барретт (28 очков), Митчелл Робинсон (18 очков и 8 подборов) и Джулиус Рэндл (16 очков и 17 подборов).

    У «Уорриорз» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (30 очков), Эндрю Уиггинс (17 очков и 9 подборов) и Джеймс Уайзмен (15 очков и 8 подборов).

    Также еще «Юта» на своем паркете обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 129:118 (31:43, 39:26, 30:23, 29:26).

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