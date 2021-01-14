«Хьюстон» обменял Джеймса Хардена в «Бруклин»

обменял своего звездного защитника, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что клубы урегулировали четырехстороннюю сделку, по которой «Бруклин» за Хардена отдает Кариса Леверта, Данте Экзама, Родиона Куруца и 4 пика первого раунда (в том числе пик «Кливленд Кавальерс» 2022 года), а также 4 права обменяться пиками с «Нетс». В «Кливленд» переходят Джарретт Аллен и Торин Принс.

«Хьюстон» обменял Леверта и пик второго раунда в «Индиану» на Виктора Оладипо. В межсезонье звездный защитник потребовал обмена из «Рокетс».

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года, он был выбран под третьим номером «Оклахомой» на драфте НБА 2009 года. Харден является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона.