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    «Лейкерс» разгромили «Хьюстон», «Бруклин» выиграл у «Денвера»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Юта Джаз
    За океаном минувшей ночью состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    В одном из самых ожидаемых матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную гостевую победу над «Хьюстоном» — 117:100 (35:14, 36:34, 26:23, 20:29).

    Лидер калифорнийского клуба Леброн Джеймс набрал 26 очков и сделал 8 подборов. У Энтони Дэвиса дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

    У «Рокетс» 18 очков набрал Кристиан Вуд. Джеймс Харден к 16 очкам добавил 7 подборов и 6 передач.

    Еще в одном матче «Бруклин» выиграл на своей площадке у «Денвера» — 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26).

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант остановился в шаге от трипл-дабла, собрав коллекцию из 34 очков, 9 подборов и 13 передач.

    Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 передач.

    Почти трипл-дабл Дюранта

    Результаты остальных матчей

    «Филадельфия» — «Майами» 137:134 OT (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)

    «Кливленд» — «Юта» 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)

    «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)

    «Голден Стэйт» — «Индиана» 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)

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