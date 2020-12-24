«Бостон» выиграл у «Милуоки», «Юта» разгромила «Портленд»

За океаном минувшей ночью состоялся большой игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из главных матчей «Бостон» одержал домашнюю победу над «Милуоки» со счетом 122:121 (31:34, 33:25, 37:25, 21:37).

Лучшим в составе хозяев был Джелейн Браун, набравший 33 очка. Еще 30 очков в активе Джейсона Тейтума.

У «Милуоки» выделялся Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов. Крис Миддлтон к 27 очкам добавил 14 подборов.

Перфоманс Тейтума в игре с «Милуоки»

«Юта Джаз» уверенно выиграл на выезде у «Портленда» — 120:100. Французский центровой гостей Руди Гобер оформил дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов.

Результаты остальных матчей

«Кливленд» –« Шарлотт» 121:114 (24:23, 41:21, 28:36, 28:34)

«Индиана» — «Нью-Йорк» 121:107 (35:33, 26:33, 27:16, 33:25)

«Орландо» — «Майами» 113:107 (27:29, 29:24, 23:30, 34:24)

«Филадельфия» — «Вашингтон» 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24)

Трипл-дабл Рассела Уэстбрука в игре с «Филадельфией»

«Торонто» — «Новый Орлеан» 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)

«Чикаго» — «Атланта» 104:124 (29:42, 30:41, 20:28, 25:13)

«Мемфис» — «Сан-Антонио» 119:131 (33:30, 20:36, 35:33, 31:32)

«Миннесота» — «Детройт» 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

«Денвер» — «Сакраменто» 122:124 OT (31:25, 29:28, 24:36, 28:23, 10:12)

«Финикс» — «Даллас» 106:102 (23:22, 30:23, 24:26, 29:31)

Матч «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» был перенесен из-за трех случаев заражения коронавирусом в составе команды хозяев. 0