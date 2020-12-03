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    Итудис: ЦСКА отлично сыграл в защите против «Олимпиакоса»

    Баскетбол ЦСКА Евролига Олимпиакос
    Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча Евролиги с греческим «Олимпиакосом» (80:61).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Мы были лучшей командой. Мы были собраны, были решительно настроены, особенно на игру в защите.

    Мы показали свою командную идентичность, то, на что мы можем полагаться в будущем.

    Нам удалось удержать соперника на низких показателях результативности и добиться той разницы, при которой мы смогли завершить игру спокойно и гладко.

    Мы во многих показателях превосходили их, особенно в игре на подборе.

    У нас были свои хорошие и плохие моменты, порой мы не могли справиться с отличными созидателями "Олимпиакоса", приходилось менять подход к защите именно против них», — сказал Итудис «Р-Спорту».

    «Если посмотреть на цифры, сегодня была отличная игра с точки зрения защиты. Тем не менее в этом сезоне у нас были и другие хорошие оборонительные матчи.

    Мне нравится, что мы находим самоидентичность команды. Мы должны стать той командой, против которой очень сложно проводить атакующие комбинации любому сопернику», — добавил главный тренер ЦСКА. 0

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