Паскуаль: Сегодня был такой матч, что могли выиграть обе команды

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение команды в матче Евролиги против(83:88).

«Получился тяжелый матч. Мы более-менее контролировали счет. В первой половине играли хорошо, могли уходить на большой перерыв с большим преимуществом.

Совершали необязательные ошибки в обороне, и "Химки" благодаря своим трехочковым приблизились к нам. А нашей команде не хватало открытых бросков.

Не будем забывать, что соперник обладает качественным составом. Сегодня был такой матч, что могли выиграть обе команды», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

«Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте. 0