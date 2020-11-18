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    Паскуаль: Сегодня был такой матч, что могли выиграть обе команды

    Баскетбол Зенит Химки Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды в матче Евролиги против «Химок» (83:88).

    Хавьер Паскуаль
    Хавьер Паскуаль

    «Получился тяжелый матч. Мы более-менее контролировали счет. В первой половине играли хорошо, могли уходить на большой перерыв с большим преимуществом.

    Совершали необязательные ошибки в обороне, и "Химки" благодаря своим трехочковым приблизились к нам. А нашей команде не хватало открытых бросков.

    Не будем забывать, что соперник обладает качественным составом. Сегодня был такой матч, что могли выиграть обе команды», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

    «Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте. 0

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