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    Кириленко не собирается сотрудничать с Сандлером

    Баскетбол Сборная России
    Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что не рассматривает варианты сотрудничества со своим бывшим конкурентом на выборах Эдуардом Сандлером.

    Андрей Кириленко
    Андрей Кириленко

    Ранее Кириленко был переизбран на пост президента РФБ, который он занимает с августа 2015 года.

    «Мне не близок стиль, которым пользовался мой оппонент. Может, я просто иначе воспитан. Всегда легко как-то оскорбляться, относиться с сарказмом, пренебрежением. Когда так люди себя ведут… Не хочу, чтобы в моей структуре были такие люди.

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    • Конечно, у всех своя манера поведения, не хочу учить никого, но мне претит мысль о каком-то сотрудничестве с Сандлером, я бы не хотел со всем этим встречаться», — цитирует Кириленко «Р-Спорт». 0

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