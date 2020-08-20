Кириленко не собирается сотрудничать с Сандлером

Президент РФБзаявил, что не рассматривает варианты сотрудничества со своим бывшим конкурентом на выборах

Ранее Кириленко был переизбран на пост президента РФБ, который он занимает с августа 2015 года.

«Мне не близок стиль, которым пользовался мой оппонент. Может, я просто иначе воспитан. Всегда легко как-то оскорбляться, относиться с сарказмом, пренебрежением. Когда так люди себя ведут… Не хочу, чтобы в моей структуре были такие люди.

Конечно, у всех своя манера поведения, не хочу учить никого, но мне претит мысль о каком-то сотрудничестве с Сандлером, я бы не хотел со всем этим встречаться», — цитирует Кириленко «Р-Спорт». 0