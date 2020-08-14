«Финикс» выиграл восьмую игру подряд, «Портленд» одолел «Бруклин»

В регулярном чемпионате НБАпобедил— 130:117 (23:27, 40:31, 32:32, 35:27).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Финикса» Девин Букер — у него 35 очков, 9 подборов и 7 передач. Рики Рубио оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

За «Сиксерс», в составе которых не было ни одного из лидеров, 23 очка заработал Алек Беркс.

Отметим, что «Финикс» выиграл все восемь матчей после возобновления регулярного чемпионата.

«Финикс» (34-39) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас» (43-32) — седьмое.

В еще одном матче дня «Портленд» вырвал победу у «Бруклина» — 134:133 (31:31, 42:36, 24:37, 37:29).

Самым результативным у победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 42 очка и 12 передач. Еще один дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич — 22 очка, 10 подборов. У проигравших 37 очков и 9 передач заработал Карис Леверт.

Благодаря этой победе «Портленд» занял итоговое восьмое место в Западной конференции. Теперь в матче за право сыграть в плей-офф «Трэйл Блэйзерс» сразятся с «Мемфисом».

«Бруклин» (35-37) — седьмой на Востоке.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Бостон» — 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)

«Мемфис» — «Милуоки» — 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)

«Бостон» — «Вашингтон» — 90:96 (21:26, 30:30, 26:22, 13:18)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29) 0