ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй» — «Коламбус»НХЛ. «Тампа» уступила «Коламбусу», «Каролина» взяла верх над «Бостоном»
  • 08:29
    • «Финикс» выиграл восьмую игру подряд, «Портленд» одолел «Бруклин»
  • 07:16
    • «Лион» намерен подать жалобу на выбор арбитра матча с «Ман Сити»
  • 07:00
    • Блинкова и Звонарева вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне
  • 23:57
    • «РБ Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на ПСЖ
  • 22:55
    • EA представила трейлер режима карьеры FIFA 21
    Все новости спорта

    «Финикс» выиграл восьмую игру подряд, «Портленд» одолел «Бруклин»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс Портленд Трэйл Блэйзерс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Милуоки Бакс
    В регулярном чемпионате НБА «Финикс» победил «Филадельфию» — 130:117 (23:27, 40:31, 32:32, 35:27).

    Девин Букер
    Девин Букер

    Самым результативным игроком матча стал лидер «Финикса» Девин Букер — у него 35 очков, 9 подборов и 7 передач. Рики Рубио оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач.

    За «Сиксерс», в составе которых не было ни одного из лидеров, 23 очка заработал Алек Беркс.

    Отметим, что «Финикс» выиграл все восемь матчей после возобновления регулярного чемпионата.

    «Финикс» (34-39) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Даллас» (43-32) — седьмое.

    В еще одном матче дня «Портленд» вырвал победу у «Бруклина» — 134:133 (31:31, 42:36, 24:37, 37:29).

    Самым результативным у победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 42 очка и 12 передач. Еще один дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич — 22 очка, 10 подборов. У проигравших 37 очков и 9 передач заработал Карис Леверт.

    Благодаря этой победе «Портленд» занял итоговое восьмое место в Западной конференции. Теперь в матче за право сыграть в плей-офф «Трэйл Блэйзерс» сразятся с «Мемфисом».

    «Бруклин» (35-37) — седьмой на Востоке.

    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Бостон» — 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)
    «Орландо» — «Нью-Орлеан» — 133:127 (34:31, 43:30, 22:26, 34:40)
    «Мемфис» — «Милуоки» — 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32)
    «Бостон» — «Вашингтон» — 90:96 (21:26, 30:30, 26:22, 13:18)
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 122:136 (40:30, 16:36, 28:41, 38:29) 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» навязать борьбу «Баварии»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увезет ли «Ахмат» очередную победу с «Открытие Арены»?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Сочи» на «Фиште» одолеют «Химки»?
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •