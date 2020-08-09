«Портленд» уступил «Клипперс», «Финикс» взял верх над «Майами»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 122:117 (34:37, 35:38, 26:21, 27:21).

Лучшим в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 21 очко, также 19 очков на счету Лендри Шемета.

Самым результативным игроком «Портленда» стал Си Джей Макколум (29). Также по 22 очка набрали Гэри Трент и Дэмьен Лиллард.

В еще одном матче дня «Даллас» по итогам овертайма одолел «Милуоки» со счетом 136:132 ОТ (35:32, 27:39, 31:20, 26:28, 17:13).

Самыми результативными у победителей стали Яннис Адетокунбо и Брук Лопес, набравшие по 34 очка. Яннис также собрал 13 подборов. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач

В составе «Далласа» трипл-дабл сделал Лука Дончич — 36 очков, 19 передач, 14 подборов. По дабл-даблу оформили Дориан Финли-Смит (27 очков, 11 подборов) и Кристапс Порзингис (26 очков, 11 подборов).

Другие результаты:

«Майами» — «Финикс» — 112:119 (32:25, 28:35, 26:28, 26:31)

«Индиана» — «Лейкерс» — 116:111 (34:24, 20:35, 33:22, 29:30)

«Денвер» — «Юта» — 134:132 2 ОТ (15:29, 34:34, 30:25, 26:17, 14:14, 15:13) 0