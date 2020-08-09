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    Все новости спорта

    «Портленд» уступил «Клипперс», «Финикс» взял верх над «Майами»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Майами Хит Юта Джаз Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс
    «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портлендом» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117 (34:37, 35:38, 26:21, 27:21).

    Брук Лопес
    Брук Лопес

    Лучшим в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 21 очко, также 19 очков на счету Лендри Шемета.

    Самым результативным игроком «Портленда» стал Си Джей Макколум (29). Также по 22 очка набрали Гэри Трент и Дэмьен Лиллард.

    В еще одном матче дня «Даллас» по итогам овертайма одолел «Милуоки» со счетом 136:132 ОТ (35:32, 27:39, 31:20, 26:28, 17:13).

    Самыми результативными у победителей стали Яннис Адетокунбо и Брук Лопес, набравшие по 34 очка. Яннис также собрал 13 подборов. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач

    В составе «Далласа» трипл-дабл сделал Лука Дончич — 36 очков, 19 передач, 14 подборов. По дабл-даблу оформили Дориан Финли-Смит (27 очков, 11 подборов) и Кристапс Порзингис (26 очков, 11 подборов).

    Другие результаты:

    «Майами» — «Финикс» — 112:119 (32:25, 28:35, 26:28, 26:31)
    «Индиана» — «Лейкерс» — 116:111 (34:24, 20:35, 33:22, 29:30)
    «Денвер» — «Юта» — 134:132 2 ОТ (15:29, 34:34, 30:25, 26:17, 14:14, 15:13) 0

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