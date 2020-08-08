«Бостон» одержал победу над «Торонто», «Вашингтон» проиграл пятый матч после рестарта

В матче регулярного чемпионата НБАуступилсо счетом 100:122 (14:21, 23:31, 20:39, 43:31).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Браун с 20 очками. У «Торонто» больше всех набрал Фред Ванвилт — 13 очков. На счету Даниэля Тайса дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

«Торонто» (49-19) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон» (46-23) — третье место на Востоке.

В другом поединке дня «Нью-Орлеан» победил «Вашингтон» со счетом 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26). «Уизардс»уступили в пятой игре подряд после рестарта сезона.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джру Холидей, набравший 28 очков. На счету Деррика Фэйворса дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

У «Уизардс» дабл-даблами отметились Трой Браун (20 очков и 10 подборов) и Иш Смит (18 очков и 10 передач).

«Нью-Орлеан» (30-39) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон» — 10-й на Востоке.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 121:92 (25:37, 38:23, 32:18, 26:14)

«Бруклин» — «Сакраменто» — 119:106 (24:27, 39:26, 30:29, 26:24)

«Филадельфия» — «Орландо» — 108:101 (25:23, 23:27, 29:29, 31:22) 0