Сабонис покинет кампус НБА

Тяжелый форвард «Индианы»покинет кампус НБА в Орландо, сообщает официальный сайт ассоциации.

24-летний баскетболист намерен пройти курс лечения подошвенного фасциита левой стопы.

Возвращение игрока в кампус находится под вопросом. Главный тренер команды Нэйт Макмиллан не рассчитывает на него в контрольных матчах перед рестартом сезона.

Напомним, что все команды НБА находятся в так называемом «пузыре», который ограничивает контакты игроков с внешним миром.

На момент приостановки сезона Сабонис набирал в среднем 18,5 очка, 12,4 подбора и 5,0 передачи за матч. 0