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    Сабонис покинет кампус НБА

    Баскетбол Индиана Пэйсерс НБА
    Тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис покинет кампус НБА в Орландо, сообщает официальный сайт ассоциации.

    Домантас Сабонис
    Домантас Сабонис

    24-летний баскетболист намерен пройти курс лечения подошвенного фасциита левой стопы.

    Возвращение игрока в кампус находится под вопросом. Главный тренер команды Нэйт Макмиллан не рассчитывает на него в контрольных матчах перед рестартом сезона.

    Напомним, что все команды НБА находятся в так называемом «пузыре», который ограничивает контакты игроков с внешним миром.

    На момент приостановки сезона Сабонис набирал в среднем 18,5 очка, 12,4 подбора и 5,0 передачи за матч. 0

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