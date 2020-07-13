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    Защитник «Хьюстона» Уэстбрук заразился коронавирусом

    Баскетбол Хьюстон Рокетс НБАКоронавирус в спорте
    Защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук

    Игрок находится на карантине, однако присоединится к команде после стандартной процедуры карантина.

    «Тест на COVID-19 дал положительный результат до отъезда команды в Орландо.

    В настоящее время чувствую себя хорошо, я на карантине и с нетерпением жду возможности присоединиться к команде, когда буду чист от вируса.

    Спасибо за добрые пожелания и поддержку. Пожалуйста, воспринимайте этот вирус серьёзно. Носите маску», — написал игрок в «Инстаграме».

    НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков.

    Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

    В рестарте сезона примет участие 22 команды. 0

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