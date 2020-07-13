Защитник «Хьюстона» Уэстбрук заразился коронавирусом

Защитник «Хьюстон Рокетс»сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Игрок находится на карантине, однако присоединится к команде после стандартной процедуры карантина.

«Тест на COVID-19 дал положительный результат до отъезда команды в Орландо.

В настоящее время чувствую себя хорошо, я на карантине и с нетерпением жду возможности присоединиться к команде, когда буду чист от вируса.

Спасибо за добрые пожелания и поддержку. Пожалуйста, воспринимайте этот вирус серьёзно. Носите маску», — написал игрок в «Инстаграме».

НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков.

Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

В рестарте сезона примет участие 22 команды. 0