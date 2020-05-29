НБА планирует возобновить сезон в конце июля

Национальная баскетбольная ассоциация планирует возобновить сезон 2019/20 31 июля, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter.

По его словам, комиссионер НБА Адам Сильвер и офис лиги сообщили совету управляющих именно эту дату в качестве планируемого рестарта сезона.

Руководство ассоциации рассматривает несколько вариантов развития сезона. Так, он может начаться сразу с плей-офф или с укороченного регулярного чемпионата из 72, а не 82 игр.

Отмечается, что владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан призвал в первую очередь позаботиться о здоровье игроков, а не нацеливаться на проведение бессмысленных матчей. Исходя из этого, количество встреч точно будет урезано.

Напомним, что сезон в НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 0