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    НБА планирует возобновить сезон в конце июля

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Национальная баскетбольная ассоциация планирует возобновить сезон 2019/20 31 июля, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    По его словам, комиссионер НБА Адам Сильвер и офис лиги сообщили совету управляющих именно эту дату в качестве планируемого рестарта сезона.

    Руководство ассоциации рассматривает несколько вариантов развития сезона. Так, он может начаться сразу с плей-офф или с укороченного регулярного чемпионата из 72, а не 82 игр.

    Отмечается, что владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан призвал в первую очередь позаботиться о здоровье игроков, а не нацеливаться на проведение бессмысленных матчей. Исходя из этого, количество встреч точно будет урезано.

    Напомним, что сезон в НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 0

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