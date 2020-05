Леброн проводит закрытые тренировки с несколькими игроками «Лейкерс»

Лидер «Лейкерс»проводит закрытые тренировки с несколькими партнерами по команде, сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, что нынешний сезон НБА приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что занятия проходят согласно всем предписаниям лиги по безопасности. Все участники тренировок протестированы на коронавирус.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» откроет тренировочную базу 16 мая. НБА разрешила открыть тренировочные комплексы с 8 мая в тех штатах, где режим самоизоляции ослаблен.

LeBron James has held safe, private on-court workouts with some Lakers teammates at a secure location, our NBA @ShamsCharania reports. More details: pic.twitter.com/P4TamkL6li