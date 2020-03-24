Джеймс: Евролига и Лига ВТБ думают доиграть сезон, это какой-то прикол

Американский защитник московского БК ЦСКА Майк Джеймс выразил недоумение тем, что Евролига и Единая лига ВТБ все еще надеются завершить сезон, в то время как Олимпиаду-2020 отменили.

Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

«Олимпиаду отменили, а Евролига и Лига ВТБ все еще планируют завершить сезон. Это прикол какой-то.

Как мы можем играть Евролигу, если иностранным гражданам запрещен въезд в Россию до 1 мая? Все ждут 11 апреля так, будто сезон могут возобновить, но это же не так. Всем нужно проснуться и начать быть реалистами.

Сезон окончен. Хватит отрицать неизбежное. Однажды люди начнут ценить здоровье выше денег», — написал Джеймс в своем аккаунте в Twitter.

Сезон Евролиги на данный момент остановлен до 11 апреля, Единой лиги ВТБ — до 10 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 0