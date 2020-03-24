КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Алавес»Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»
  • 16:51
    • В Белоруссии решили не прерывать футбольный чемпионат
  • 15:42
    • Олимпийские игры в Токио перенесены на год
  • 18:49
    • Бах: Новые даты проведения ОИ в Токио определят МОК и оргкомитет
  • 17:17
    • Панарин — третий в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
  • 16:23
    • Агент главного тренера «Олимпиакоса» признал наличие интереса из России
    Все новости спорта

    Джеймс: Евролига и Лига ВТБ думают доиграть сезон, это какой-то прикол

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ ЕвролигаКоронавирус в спорте
    Американский защитник московского БК ЦСКА Майк Джеймс выразил недоумение тем, что Евролига и Единая лига ВТБ все еще надеются завершить сезон, в то время как Олимпиаду-2020 отменили.

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

    Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

    «Олимпиаду отменили, а Евролига и Лига ВТБ все еще планируют завершить сезон. Это прикол какой-то.

    Как мы можем играть Евролигу, если иностранным гражданам запрещен въезд в Россию до 1 мая? Все ждут 11 апреля так, будто сезон могут возобновить, но это же не так. Всем нужно проснуться и начать быть реалистами.

    Сезон окончен. Хватит отрицать неизбежное. Однажды люди начнут ценить здоровье выше денег», — написал Джеймс в своем аккаунте в Twitter.

    Сезон Евролиги на данный момент остановлен до 11 апреля, Единой лиги ВТБ — до 10 апреля.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 25 марта
  • 2.16
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • Экспресс дня 25 марта. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Кто виртуознее всех обращается с шарами?
  • Игры в шары. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 16:530
  • 13:09
    • Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей
  • 14:20
    • Месси, Роналду и Неймар — самые высокооплачиваемые футболисты мира
  • 11:48
    • Кокорин — лучший игрок РПЛ в марте
    Неймар Футбол Неймар, «Барселона» и статья 17: дерзкий план каталонцев по возвращению бразильца«Барселона» намерена подписать форварда «Пари Сен-Жермен», использовав скандальное правило ФИФА Вчера в 23:590
  • Экспресс дня

  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • 2.16
    •
  • 20:38
    • Джеймс: Евролига и Лига ВТБ думают доиграть сезон, это какой-то прикол
  • 20:17
    • Кириленко: Перенос ОИ-2020 — это правильное и здравое решение
  • 19:52
    • Владелец «Олимпиакоса» выздоровел после заражения коронавирусом
    Рауль Хименес Футбол Трансферный дайджест. 17-23 мартаУведет ли «Реал» бомбардира у «волков», переберется ли защитник «Порту» в «Барсу», кто претендует на хавбека «Баварии» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:070
  • 10:55
    • Наставник «Сочи» признан лучшим тренером РПЛ в марте
  • 10:39
    • Российский футболист обвиняется в сдаче игр чемпионата Белоруссии
  • 09:19
    • Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •