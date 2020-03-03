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    «Чикаго» одолел «Даллас», «Милуоки» проиграл «Майами»

    Баскетбол НБА Чикаго Буллз Даллас Маверикс Майами Хит Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Кливленд Кавальерс Юта Джаз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете «Даллас» со счетом 109:107 (19:29, 29:29, 33:17, 28:32)

    «Чикаго» — «Даллас»
    «Чикаго» — «Даллас»

    Самым результативным в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 19 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отметился Тим Хардуэй-младший, который записал в свой актив 26 очков. Лука Дончич набрал 23 очка.

    «Чикаго» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

    «Чикаго» (21-40) — 11-й на Востоке, «Даллас» (37-25) — седьмой на Западе.

    В другом матче дня «Майами» дома победил «Милуоки» со счетом 105:89 (31:26, 22:26, 28:18, 24:19)

    В составе победителей по 18 очков набрали Джимми Батлер и Джей Краудер, дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов сделал Бэм Адебайо. У проигравших 21 очко заработал Брук Лопес, Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов.

    «Хит» выиграли третий матч подряд, «Бакс» проиграли впервые за семь встреч.

    «Милуоки» (52-9) возглавляет Восточную конференцию, «Майами» (39-22) — четвертый.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Индиана» — 111:116 (34:26, 23:40, 27:26, 27:24)
    «Атланта» — «Мемфис» — 88:127 (23:24, 26:28, 19:32, 20:43)
    «Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 125:123 (36:31, 37:32, 28:28, 24:32)
    «Орландо» — «Портленд» — 107:130 (28:35, 30:34, 30:23, 19:38)
    «Кливленд» — «Юта» — 113:126 (25:31, 26:28, 31:35, 31:32) 0

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