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    ЦСКА продлил контракт с центровым

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Джоэлем Боломбоем.

    Джоэл Боломбой
    Джоэл Боломбой

    Новое соглашение баскетболиста с армейским клубом рассчитано до окончания сезона 2021/22.

    Джоэл встал в ряды «красно-синих» летом 2018 года в качестве перспективного «большого» с опытом выступления в американском студенческом и профессиональном баскетболе.

    Уже в дебютном сезоне Боломбой помог ЦСКА выиграть чемпионские титулы в Евролиге и Лиге ВТБ. В 95 матчах в составе москвичей Джоэл набирал 5,6 очка, делал 3,4 подбора и 0,4 блок-шота за 14,9 минуты.

    Осенью 2018 года уроженец Донецка получил российское гражданство и принимал участие в квалификационных матчах чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.

    «Мы очень рады, что Джоэл остается с нами. Его прогресс очевиден, и мы надеемся на еще больший прогресс, потому что он обладает потенциалом. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьемся новых успехов», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. 0

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