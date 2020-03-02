ЦСКА продлил контракт с центровым

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым

Новое соглашение баскетболиста с армейским клубом рассчитано до окончания сезона 2021/22.

Джоэл встал в ряды «красно-синих» летом 2018 года в качестве перспективного «большого» с опытом выступления в американском студенческом и профессиональном баскетболе.

Уже в дебютном сезоне Боломбой помог ЦСКА выиграть чемпионские титулы в Евролиге и Лиге ВТБ. В 95 матчах в составе москвичей Джоэл набирал 5,6 очка, делал 3,4 подбора и 0,4 блок-шота за 14,9 минуты.

Осенью 2018 года уроженец Донецка получил российское гражданство и принимал участие в квалификационных матчах чемпионатов мира и Европы в составе сборной России.

«Мы очень рады, что Джоэл остается с нами. Его прогресс очевиден, и мы надеемся на еще больший прогресс, потому что он обладает потенциалом. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьемся новых успехов», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. 0