«Индиана» обыграла «Чикаго», «Портленд» победил «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НБАв овертайме победиласо счетом 115:106 ОТ (25:24, 30:27, 25:29, 20:20, 15:6).

Самым результативным игроком матча с 25 очками стал форвард «Пэйсерс» Ти Джей Уоррен. Дабл-даблом из 15 очков и 11 подборов отметился Домантас Сабонис. В составе «Буллз» больше всех набрал Чандлер Хатчинсон — 21 очко.

Одним из главных событий матча стало возвращение на паркет защитника «Индианы» Виктора Оладипо. Лидер «Пэйсерс» получил травму 24 января 2019 года и с тех пор не играл. Почти за 21 минуту игрового времени 27-летний баскетболист записал на свой счет девять очков.

«Индиана» (31-17) идет пятой на Востоке, «Чикаго» (19-31) — девятый.

В другом матче дня «Портленд» дома обыграл «Хьюстон» со счетом 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 18 очков.

В составе «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард оформил первый трипл-дабл в карьере — 36 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Си Джея Макколлума 22 очка.

«Портленд» (21-27) — десятый на Западе, «Хьюстон» (29-18) — шестой.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Детройт» 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

«Нью-Йорк» — «Мемфис» 106:127 (32:32, 20:27, 32:37, 22:31)

«Сан-Антонио» — «Юта» 127:120 (37:29, 33:33, 28:32, 29:26)

«Сакраменто» — «Оклахома» 100:120 (16:23, 31:36, 29:37, 24:24) 0