В авиакатастрофе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Стали известны новые подробности аварии с вертолетом. TMZ сообщает о том, что на борту с баскетболистом была его 13-летняя дочь

Отмечается, что Брайант вместе со своей дочкой отправились на тренировку, но не достигли точки назначения из-за крушения. Ранее сообщалось о том, что на борту с американцем было еще четыре человека, включая пилота.

Трагедия случилась в Калабасасе, который располагается в округе Лос-Анджелес. Никто из находящихся на борту не выжил.

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