В авиакатастрофе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь

Отмечается, что Брайант вместе со своей дочкой отправились на тренировку, но не достигли точки назначения из-за крушения. Ранее сообщалось о том, что на борту с американцем было еще четыре человека, включая пилота.
Трагедия случилась в Калабасасе, который располагается в округе Лос-Анджелес. Никто из находящихся на борту не выжил.
RIP Kobe— MikesOffice (@office_mikes) 26 января 2020 г.
Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California #ripkobe#kobe#kobebryant#helicopter #kobecrash pic.twitter.com/sRNbT3O7P3