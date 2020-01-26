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    В авиакатастрофе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь

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    Стали известны новые подробности аварии с вертолетом Коби Брайанта. TMZ сообщает о том, что на борту с баскетболистом была его 13-летняя дочь Джанна-Мария.

    Коби Брайант
    Коби Брайант

    Отмечается, что Брайант вместе со своей дочкой отправились на тренировку, но не достигли точки назначения из-за крушения. Ранее сообщалось о том, что на борту с американцем было еще четыре человека, включая пилота.

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
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    • Трагедия случилась в Калабасасе, который располагается в округе Лос-Анджелес. Никто из находящихся на борту не выжил.

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