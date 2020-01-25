«Хьюстон» в гостях одолел «Миннесоту», трипл-дабл Леонарда в Майами

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в «Таргет центре», завершилась со счетом 131:124 (36:26, 27:34, 31:24, 37:40) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 результативных передач.

В составе хозяев дабл-дабл на свой счет записал Карл Энтони Таунс — 30 очков и 12 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает шестое место (28 побед, 16 поражений), а «Миннесота» — 14-е (15 побед, 30 поражений).

«Миннесота» — «Хьюстон»

В еще одном матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Майами Хит» — 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32).

Лучшим в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. По дабл-даблу на свой счет записали Джамайкл Грин (14 очков и 10 подборов) и Монтрез Харрелл (15 очков и 11 подборов).

У хозяев 20 очков набрал Джимми Батлер.

«Клипперс» — третьи в Западной конференции (32 победы, 14 поражений), «Майами» — третий на Востоке (31 победа, 14 поражений).

«Майами» — «Клипперс»

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Милуоки» — 103:116 (31:24, 24:26, 23:28, 25:38)

«Орландо» — «Бостон» — 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27)

«Детройт» — «Мемфис» — 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33)

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19)

«Чикаго» — «Сакраменто» — 81:98 (21:29, 23:25, 25:21, 12:23)

«Оклахома» — «Атланта» — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)

«Голден Стэйт» — «Индиана» — 118:129 (30:35, 21:32, 35:31, 32:31) 0