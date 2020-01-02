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    «Лейкерс» дома переиграл «Финикс»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете победил «Финикс» со счетом 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самым результативным игроком матча с 32 очками стал защитник «Санз» Девин Букер. Форвард Келли Обри записал на свой счет 26 очков, центровой Деандре Эйтон отметился дабл-даблом — 14 очков и 14 подборов.

    В составе «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 подборов и 12 передач, в активе Энтони Дэвиса дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.

    Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд, «Финикс» проиграл впервые за три последних матча.

    «Лейкерс» (27-7) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Финикс» (13-21) — 11-й. 0

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