«Лейкерс» дома переиграл «Финикс»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете победилсо счетом 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28).

Фрагмент матча twitter.com/lakers 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Самым результативным игроком матча с 32 очками стал защитник «Санз» Девин Букер. Форвард Келли Обри записал на свой счет 26 очков, центровой Деандре Эйтон отметился дабл-даблом — 14 очков и 14 подборов.

В составе «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 подборов и 12 передач, в активе Энтони Дэвиса дабл-дабл из 26 очков и 11 передач.

Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд, «Финикс» проиграл впервые за три последних матча.

«Лейкерс» (27-7) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Финикс» (13-21) — 11-й. 0