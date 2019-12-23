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    Супер камбэк «Торонто» и разгромная победа «Милуоки»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Бостон Селтикс Даллас Маверикс Торонто Рэпторс
    «Торонто» вырвал победу у «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:107 (20:17, 22:34, 21:35, 47:21).

    Баскетболисты «Торонто»
    Баскетболисты «Торонто»

    Стоит отметить, что по ходу третьей четверти преимущество «Маверикс» достигало 30 очков, но гости не удержали такое огромное преимущество.

    Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лаури — у него 32 очка, а также 10 передач и 8 подборов. Еще 21 очко набрал Крис Буше. За проигравших 21 очко заработал Джейлен Брансон, а Кристапс Порзингис сделал дабл-дабл — 19 очков, 12 подборов. Лидер «Маверикс» Лука Дончич продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопа.

    «Торонто» выиграл пятый матч кряду, «Даллас» потерпел второе поражение в трех играх.

    «Торонто» (21-8) — четвертый в Восточной Конференции «Даллас» (19-10) — пятый на Западе.

    В другом матче дня «Милуоки» на своем паркете разгромил «Индиану» со счетом 117:89 (21:22, 38:33, 24:18, 34:16).

    Самым результативным в составе победителем стал Уэсли Мэттьюз, набравший 19 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл из 10 очков и 10 передач оформил Малколм Брогдон.

    «Милуоки» (27-4) — первый на Востоке, «Индиана» (20-10) — шестая в этой конференции.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Шарлотт» 119:93 (30:37, 29:19, 25:21, 35:16)
    «Оклахома» — «Клипперс» 118:112 (27:33, 30:30, 29:26, 32:23)
    «Лейкерс» — «Денвер» 104:128 (28:23, 25:32, 25:36, 26:37) 0

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