Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»

Защитник «Химок» Алексей Швед проанализировал победный матч Евролиги против «Жальгириса» (83:74).

«Тяжело играть два матча за три дня. Плюс у соперника был на один день больше для восстановления. Главное, что победили, мы сыграли отлично.

Я бы не сказал, что в первой половине матча у меня не пошла игра. Просто по два игрока соперника бросались на меня, поэтому у нас всегда кто-то стоял открытый.

Мы старались находить лучшие варианты для атаки, но бывали потери у нас. Небольшое количество очков в трех четвертях связываю с игрой в защите.

В матчах "Жальгириса" всегда бывает небольшое количество очков, они играют от защиты, это одна из лучших команд Евролиги по этому показателю», — сказал Швед «Р-Спорт».

«Химки» проведут следующий матч 23 декабря против кубанского «Локо» в рамках Единой лиги. 0