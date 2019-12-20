ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
    Все новости спорта

    Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»

    Баскетбол Химки Евролига Жальгирис
    Защитник «Химок» Алексей Швед проанализировал победный матч Евролиги против «Жальгириса» (83:74).

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    «Тяжело играть два матча за три дня. Плюс у соперника был на один день больше для восстановления. Главное, что победили, мы сыграли отлично.

    Я бы не сказал, что в первой половине матча у меня не пошла игра. Просто по два игрока соперника бросались на меня, поэтому у нас всегда кто-то стоял открытый.

    Мы старались находить лучшие варианты для атаки, но бывали потери у нас. Небольшое количество очков в трех четвертях связываю с игрой в защите.

    В матчах "Жальгириса" всегда бывает небольшое количество очков, они играют от защиты, это одна из лучших команд Евролиги по этому показателю», — сказал Швед «Р-Спорт».

    «Химки» проведут следующий матч 23 декабря против кубанского «Локо» в рамках Единой лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Горожанам» будет сложно в противостоянии с «лисами»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» клубный чемпионат мира?
  • «Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Как сыграет «Барса» после сложного матча с «Реалом»?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:580
  • 00:29
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»
  • 00:14
    • Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
  • 23:56
    • Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 23:44
    • Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»
  • 23:36
    • Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ
  • 23:28
    • Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»
    Роберто Фирмино Футбол «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило«Красным» пришлось проводить два матча за сутки на разных континентах 19/12/2019 в 22:590
  • 22:56
    • Игнашевич отправился на стажировку в «Марсель»
  • 22:46
    • «Химки» и ЦСКА одержали победы в Евролиге
  • 22:01
    • «Барыс» на выезде обыграл «Витязь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •