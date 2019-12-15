«Сан-Антонио» в овертайме победил «Финикс», «Торонто» обыграл «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата НБАуступил в овертайме— 119:121 ОТ (18:28, 30:16, 32:34, 29:31, 10:12).

Самым результативным игроком матча с 26 очками стал защитник «Сперс» Патти Миллс. Руди Гей оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов. Демар Дерозан, Ламаркус Олдридж и Деджанте Мюррей набрали по 18 очков.

У «Санз» дабл-даблами отметились Рики Рубио (25 очков, 13передач) и Дарио Шарич (19 очков, 17 подборов).

«Финикс» потерпел второе поражение подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В другом матче «Торонто» дома победил «Бруклин» со счетом 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19).

Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 5 передач.

В составе «Бруклина» лидером по результативности стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка и сделавший 2 подбора и 8 передач.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Вашингтон» 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27)

«Чикаго» — «Клипперс» 109:106 (24:29, 31:28, 29:22, 25:27)

«Милуоки» — «Кливленд» 125:108 (26:20, 43:31, 33:28, 23:29)

«Даллас» — «Майами» 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)

«Денвер» — «Оклахома» 110:102 (27:20, 25:29, 30:19, 28:34)

«Хьюстон» — «Детройт» 107:115 (32:30, 20:32, 23:26, 32:27) 0