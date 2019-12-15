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    «Сан-Антонио» в овертайме победил «Финикс», «Торонто» обыграл «Бруклин»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Сан-Антонио Спёрс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Детройт Пистонс Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс Даллас Маверикс Майами Хит Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Лос-Анджелес Клипперс Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» уступил в овертайме «Сан-Антонио» — 119:121 ОТ (18:28, 30:16, 32:34, 29:31, 10:12).

    Патти Миллс
    Патти Миллс

    Самым результативным игроком матча с 26 очками стал защитник «Сперс» Патти Миллс. Руди Гей оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов. Демар Дерозан, Ламаркус Олдридж и Деджанте Мюррей набрали по 18 очков.

    У «Санз» дабл-даблами отметились Рики Рубио (25 очков, 13передач) и Дарио Шарич (19 очков, 17 подборов).

    «Финикс» потерпел второе поражение подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

    В другом матче «Торонто» дома победил «Бруклин» со счетом 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19).

    Лучшим по результативности в этой встрече стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 5 передач.

    В составе «Бруклина» лидером по результативности стал Спенсер Динуайдди, набравший 24 очка и сделавший 2 подбора и 8 передач.

    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Вашингтон» 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27)
    «Чикаго» — «Клипперс» 109:106 (24:29, 31:28, 29:22, 25:27)
    «Милуоки» — «Кливленд» 125:108 (26:20, 43:31, 33:28, 23:29)
    «Даллас» — «Майами» 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)
    «Денвер» — «Оклахома» 110:102 (27:20, 25:29, 30:19, 28:34)
    «Хьюстон» — «Детройт» 107:115 (32:30, 20:32, 23:26, 32:27) 0

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