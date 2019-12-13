«Филадельфия» разобралась с «Бостоном», «Даллас» одолел «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБАпринимал

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счетом 115:109 (28:34, 28:25, 25:21, 34:29).

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, в его коллекции 38 очков, 13 подборов и 6 передач. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 29 очков и сделавший 1 подбор и 8 передач.

Таким образом, «Филадельфия» одержала четвtртую победу кряду, а «Бостон» уступил во второй подряд игре.

«Филадельфия» (19-7) занимает 3-е место в Восточной конференции, «Бостон» (17-7) — 4-й.

Обзор матча

В другом поединке «Детройт» на стадионе «Мехико Сити-Арена» в Мексике принимал «Даллас».

«Пистонс» потерпели поражение со счетом 111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27).

Самым результативным в матче стал игрок «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко,12 подборов и 11 передач. 30 очков набрал разыгрывающий «Далласа» Сет Карри.

В составе «Детройта» дабл-даблом отметился Андре Драммонд. В его коллекции 23 очка, 15 подборов и 1 передача.

После 24 игр «Даллас» (17-7) занимает 3-е место в Западной конференции. «Детройт» (10-15) — 10-й на Востоке.

Обзор матча

Другие результаты:

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 109:117 ОТ (19:28, 24:25, 25:25, 35:25, 6:14)

«Денвер» — «Портленд» — 114:99 (33:26, 29:27, 27:25, 25:21) 0