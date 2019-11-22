«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Финикс»

Брэндон Ингрэм
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Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, набравший 28 очков. Джей Джей Редик записал в свой актив 26 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Келли Убре, записавший в свой актив 25 очков. 19 очков смог набрать Девин Букер.
«Санз» выиграли семь матчей и семь проиграл, сейчас команда находится на восьмой позиции в Западной конференции. «Пеликанс» одержали третью победу кряду и поднялись на десятое место.
В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится с «Ютой Джаз». 0