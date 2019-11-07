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    «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону», «Юта» победила «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Филадельфия Сиксерс Даллас Маверикс Орландо Мэджик Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Атланта Хоукс Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» дома победил «Голден Стэйт» со счетом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29).

    Донован Митчелл
    Донован Митчелл

    Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 передач. Еще по дабл-даблу набрали Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков, 16 подборов). Новичок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук набрал 18 очков.

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта» на домашней площадке переиграла «Филадельфию» со счетом 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31).

    Одним из главных героев встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер (14 очков, 16 подборов).

    Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. На счету защитника гостей Джоша Ричардсона 24 очка.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Нью-Йорк» 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)
    «Индиана» — «Вашингтон» 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)
    «Атланта» — «Чикаго» 93:113 (19:33, 22:23, 24:35, 28:22)
    «Торонто» — «Сакраменто» 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)
    «Мемфис» — «Миннесота» 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)
    «Даллас» — «Орландо» 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) 0

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