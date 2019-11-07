«Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону», «Юта» победила «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НБАдома победилсо счетом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Рокетс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 13 передач. Еще по дабл-даблу набрали Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков, 16 подборов). Новичок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук набрал 18 очков.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта» на домашней площадке переиграла «Филадельфию» со счетом 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31).

Одним из главных героев встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер (14 очков, 16 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. На счету защитника гостей Джоша Ричардсона 24 очка.

Другие результаты:

«Детройт» — «Нью-Йорк» 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

«Индиана» — «Вашингтон» 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

«Атланта» — «Чикаго» 93:113 (19:33, 22:23, 24:35, 28:22)

«Торонто» — «Сакраменто» 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

«Мемфис» — «Миннесота» 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

«Даллас» — «Орландо» 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) 0