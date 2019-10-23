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    УНИКС дома разобрался с «Ховентудом»

    Баскетбол Еврокубок УНИКС
    В Казани завершился матч четвертого тура первого группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Ховентуд».

    УНИКС добыл комфортную победу
    УНИКС добыл комфортную победу

    В третьей четверти УНИКС продолжал контролировать происходящее на паркете и перед четвертой трехминуткой лидировал с разницей в 17 баллов — 70:53.

    Лишь в заключительные десять минут «Ховентуд» получил больше свободы действий и немного сократил отставание, но на исход встречи это повлиять не могло, победа УНИКСа — 86:74 (26:21, 23:12, 21:20, 16:21).

    Самым результативным в составе казанцев стал Эрик Макколлум, набравший 32 очка. У «Ховентуда» 22 балла на счету Клемена Препелича. 0

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