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    Куртинайтис: Мы уступили ЦСКА практически во всех микробитвах

    Химки ЦСКА Евролига
    Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (86:99) в гостевом матче 3-го тура Евролиги.

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «ЦСКА провел отличный матч. Я говорил перед игрой, что соперник сейчас может быть не столь сфокусирован на Единой лиге, но в Евролиге он знает, как играть, к тому же располагает баскетболистами высокого уровня.

    Мы уступили практически во всех микробитвах: Бертанс против Джеймса, Тимма против Клайберна. И это предопределило исход матча. Ключом была наша плохая защита», — приводит слова наставника «Химок» Sportbox.ru.

    В этом матче Алексей Швед получил глупый технический фол, ставший для него четвертым.

    «Игроки как дети. Не могу же я взять ремень, с ними нужно разговаривать. Со Шведом мы много разговариваем, он прислушивается. Он хороший парень», — сказал тренер.

    Для «Химок» это первое поражение в нынешнем сезоне.

    Следующую игру подмосковный коллектив проведет против «Астаны» в рамках Единой лиги. Игра состоится 20 октября. 0

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