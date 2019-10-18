Куртинайтис: Мы уступили ЦСКА практически во всех микробитвах

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (86:99) в гостевом матче 3-го тура Евролиги.

«ЦСКА провел отличный матч. Я говорил перед игрой, что соперник сейчас может быть не столь сфокусирован на Единой лиге, но в Евролиге он знает, как играть, к тому же располагает баскетболистами высокого уровня.

Мы уступили практически во всех микробитвах: Бертанс против Джеймса, Тимма против Клайберна. И это предопределило исход матча. Ключом была наша плохая защита», — приводит слова наставника «Химок» Sportbox.ru.

В этом матче Алексей Швед получил глупый технический фол, ставший для него четвертым.

«Игроки как дети. Не могу же я взять ремень, с ними нужно разговаривать. Со Шведом мы много разговариваем, он прислушивается. Он хороший парень», — сказал тренер.

Для «Химок» это первое поражение в нынешнем сезоне.

Следующую игру подмосковный коллектив проведет против «Астаны» в рамках Единой лиги. Игра состоится 20 октября. 0