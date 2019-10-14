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    «Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»

    НБА Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз
    «Бостон Селтикс» одержал клубную победу над «Кливленд Кавальерс» в предсезонном матче НБА.

    «Бостон» — «Кливленд»
    «Бостон» — «Кливленд»

    Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 118:72 (22:17, 37:9, 27:17, 32:29).

    Самым результативным в составе победителей стал Макс Струс (14 очков). У гостей Синдэриус Торнвелл набрал 12 очков.

    «Бостон» подписал Струса как раз перед игрой с «Кливлендом».

    «Лос-Анджелес Клипперс» у себя дома обыграл австралийский «Мельбурн Юнайтед» — 118:110 (18:24, 29:27, 43:20, 28:29).

    В составе клуба НБА самым результативным стал Монтрез Харрел (22 очка), у австралийской команды столько же очков набрал Мело Тримбл.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 114:123 (27:16, 39:40, 16:35, 32:32)
    «Вашингтон» — «Милуоки» — 108:115 (26:27, 26:28, 31:29, 25:31)
    «Орландо» — «Филадельфия» — 94:126 (14:26, 31:31, 27:33, 22:36)
    «Торонто» — «Чикаго» — 91:105 (21:28, 17:25, 23:39, 30:13) 0

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