«Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»

одержал клубную победу надв предсезонном матче НБА.

Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 118:72 (22:17, 37:9, 27:17, 32:29).

Самым результативным в составе победителей стал Макс Струс (14 очков). У гостей Синдэриус Торнвелл набрал 12 очков.

«Бостон» подписал Струса как раз перед игрой с «Кливлендом».

«Лос-Анджелес Клипперс» у себя дома обыграл австралийский «Мельбурн Юнайтед» — 118:110 (18:24, 29:27, 43:20, 28:29).

В составе клуба НБА самым результативным стал Монтрез Харрел (22 очка), у австралийской команды столько же очков набрал Мело Тримбл.

Другие результаты:

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 114:123 (27:16, 39:40, 16:35, 32:32)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 108:115 (26:27, 26:28, 31:29, 25:31)

«Орландо» — «Филадельфия» — 94:126 (14:26, 31:31, 27:33, 22:36)

«Торонто» — «Чикаго» — 91:105 (21:28, 17:25, 23:39, 30:13) 0