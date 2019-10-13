«Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду», «Енисей» победил «Парму»

Самыми результативными игроками встречи стали зенитовец Густаво Айон и нижегородец Даррал Уиллис, заработавшие по 14 очков.
Гости поднялись на второе место турнирной таблицы, хозяева идут пятыми.
В другой игре дня красноярский «Енисей» на выезде переиграл «Парму» со счетом 90:88 (24:22, 29:21, 19:22, 18:23).
В составе победителей 15 очков на счету Томислава Зубчича У пермяков дабл-дабл на счету Арнетта Моултри (16 очков + 11 подборов).
Команда из Красноярска идет на четвертом месте, из Перми — на 12-м. 0