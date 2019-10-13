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    «Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду», «Енисей» победил «Парму»

    Лига ВТБ Енисей Парма Зенит Нижний Новгород
    БК «Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги обыграл питерский «Зенит» со счетом 76:69 (19:19, 17:16, 17:19, 23:15).

    «Зенит»
    «Зенит»

    Самыми результативными игроками встречи стали зенитовец Густаво Айон и нижегородец Даррал Уиллис, заработавшие по 14 очков.

    Гости поднялись на второе место турнирной таблицы, хозяева идут пятыми.

    В другой игре дня красноярский «Енисей» на выезде переиграл «Парму» со счетом 90:88 (24:22, 29:21, 19:22, 18:23).

    В составе победителей 15 очков на счету Томислава Зубчича У пермяков дабл-дабл на счету Арнетта Моултри (16 очков + 11 подборов).

    Команда из Красноярска идет на четвертом месте, из Перми — на 12-м. 0

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