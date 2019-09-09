Сборная США выиграла пятую игру подряд на чемпионате мира

Сборнаянанесла поражение командев заключительном матче второго группового этапа Кубка мира.

Фрагмент матча twitter.com/NBA 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча группы К в Шеньчжэне завершилась победой американцев со счетом 89:73 (21:18, 22:21, 24:17, 22:17).

В составе победителей по 16 очков набрали Майлз Тернер и Кемба Уокер, еще 11 очков на счету Джейлена Брауна. Самым результативным игроком в составе бразильцев стал Витор Бените, набравший 21 очко.

Сборная США с пятью победами стала первой в квартете К и в четвертьфинале 11 сентября сыграет с командой Франции, которая стала второй в группе L. Сборная Бразилии завершила борьбу за медали. 0