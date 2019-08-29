ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар
  • 12:11
    • Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября
  • 11:56
    • «Интер» подписал защитника «Фиорентины»
  • 10:57
    • Санчес прошел медосмотр перед трансфером в «Интер»
  • 10:44
    • «Бавария» нацелилась на плеймейкера «Ювентуса»
  • 10:29
    • Азмун: Нет разницы, кто попадется в группе ЛЧ
    Все новости спорта

    ФИБА избрала нового президента

    Малиец Хамане Ньянг избран президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), информирует сайт организации.

    Хамане Ньянг
    Хамане Ньянг

    Выборы на четырехлетний срок прошли на конгрессе организации в Пекине.

    Ньянг ранее занимал должность вице-президента ФИБА и президента африканского отделения. Кроме того, он возглавлял Федерацию баскетбола Мали и занимал пост министра спорта Мали.

    «Благодарю все национальные федерации за оказанное доверие. Я обещаю полностью посвятить себя ФИБА и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира», — отметил Ньянг.

    Ньянг заменит на посту президента Орасио Мураторе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»
  • 16/06/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Брага»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Рига» после поражения в Дании?
  • «Рига» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Отомстит ли БАТЭ «Астане» на родном стадионе?
  • БАТЭ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Выстоит ли «Партизан» в Норвегии?
  • «Мольде» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Роджер Федерер Теннис US Open. Федерер дожал Джумхура, победа НисикориРезультаты матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 23:240
  • 08:47
    • «Сампдория» сделала «Зениту» еще одно предложение по Ригони
  • 08:27
    • Самедов пополнил состав любительской команды
  • 08:13
    • СМИ: «Барселона» и ПСЖ не смогли договориться по трансферу Неймара
    «Краснодар» — «Олимпиакос» Футбол Не уровень Лиги чемпионов. «Краснодар» играл от сердца, но без головыРеакция спортивных СМИ на второе поражение «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом» Вчера в 01:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» сломить португальцев?
  • 3.49
    •
  • 12:22
    • Усик может встретиться с тяжеловесом из Нидерландов
  • 11:46
    • Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер лидера «Шахтера»
  • 11:29
    • «Барселона» не хочет покупать Неймара без обмена игроками
    Наталья Вихлянцева Теннис US Open. Победы Рублева, Надаля и Калинской, поражения Вихлянцевой, Кудерметовой, Кузнецовой и ПотаповойОбзор матчей второго игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 08:290
  • 11:14
    • ФИБА избрала нового президента
  • 00:06
    • Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
  • 23:55
    • «Аякс» обыграл АПОЭЛ и пробился в групповой этап ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •