Симонович покинул «Зенит»

Форвардпокидает, о чем сообщила пресс-служба питерцев.

О месте продолжения карьеры 33-летнего баскетболиста на данный момент неизвестно.

Марко Симонович покидает «Зенит». Благодарим нашего форварда за всё и желаем удачи в дальнейшей карьере!

//

Marko Simonovic leaves Zenit. We’d like to thank our Serbian forward for everything he has done for our club and wish good luck in his future career.#Zenitbasket pic.twitter.com/RbaKlAzrfk