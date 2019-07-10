Американский защитник покинул «Зенит»

Защитникпокинул, информирует официальный сайт питерской команды.

Коди Миллер-Макинтайр покидает «Зенит». Спасибо за игру, Коди, успехов в дальнейшей карьере!

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Zenit parts ways with Cody Miller-McIntyre. Thanks for the game and best of luck in your future career! #Zenitbasket pic.twitter.com/lCudNoiD4R — БК «Зенит» (@zenitbasket) 10 июля 2019 г.

В восьми матчах Еврокубка 25-летний американец проводил на паркете в среднем по 22,5 минуты. За это время Миллер-Макинтайр приносил команде 5,8 очка и 1,9 подбора.

В Единой лиге баскетболист провел 26 матчей со статистикой в 9,3 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи.

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