Сборная США по баскетболу назвала состав для подготовки к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной США по баскетболу огласил состав для подготовки к чемпионату мира по баскетболу 2019 года, сообщает сайт Федерации баскетбола США.

Вызванные баскетболисты примут участие в тренировочном лагере 5-9 августа в Лас-Вегасе под руководством Грегга Поповича.

Заявка сборной США: Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардз»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Андре Драммонд («Детройт Пистонс»), Эрик Гордон, Джеймс Харден, Пи Джей Такер (все — «Хьюстон Рокетс»), Тобиас Харрис («Филадельфия Севенти Сиксерз»), Дамиан Лиллард, Си Джей Макколлум (оба — «Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторз»), Крис Миддлтон, Брук Лопес (оба — «Милуоки Бакс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Пол Миллсэп («Денвер Наггетс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»).

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. 0