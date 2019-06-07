Куртинайтис: Игроки ЦСКА бегают в два раза быстрее

Римас Куртинайтис
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«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Сценарий не изменился, последние четыре игры мы начинаем с "–10" в первой четверти, и потом всё крутится вокруг этого отставания.
Один раз в Химках мы отыграли, но три раза не получилось. Очень рад, что мы бились, старались все 40 минут, но результат таков, каково мастерство.
Больших претензий к своей команде не имею, играем без двух лидеров, это очень тяжело. По скоростям видно, что ЦСКА после "Зенита" отошёл быстрее, в два раза быстрее игроки бегают, опережают нас на шаг.
Естественно, что, когда ты быстрее соперника, у тебя броски идут лучше. Наверное, это последствия наших игр в полуфинале против УНИКСа», — передаёт слова Куртинайтиса «Чемпионат». 0