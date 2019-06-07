Куртинайтис: Игроки ЦСКА бегают в два раза быстрее

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с

«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Сценарий не изменился, последние четыре игры мы начинаем с "–10" в первой четверти, и потом всё крутится вокруг этого отставания.

Один раз в Химках мы отыграли, но три раза не получилось. Очень рад, что мы бились, старались все 40 минут, но результат таков, каково мастерство.

Больших претензий к своей команде не имею, играем без двух лидеров, это очень тяжело. По скоростям видно, что ЦСКА после "Зенита" отошёл быстрее, в два раза быстрее игроки бегают, опережают нас на шаг.

Естественно, что, когда ты быстрее соперника, у тебя броски идут лучше. Наверное, это последствия наших игр в полуфинале против УНИКСа», — передаёт слова Куртинайтиса «Чемпионат». 0