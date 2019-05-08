«Олимпиакос» подал заявку на вступление в Адриатическую лигу

Греческийотправил официальное письмо всем 12 клубам, сообщает Eurohoops.

По результатам рассмотрения этого письма будет решаться, должна ли греческая команда присоединиться к лиге. Решение будет принято 24 мая 2019 года.

Напомним, «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству.

В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции. 0