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    «Олимпиакос» подал заявку на вступление в Адриатическую лигу

    Олимпиакос
    Греческий «Олимпиакос» отправил официальное письмо всем 12 клубам Адриатической лиги, сообщает Eurohoops.

    Лига пока не приняла решение
    Лига пока не приняла решение

    По результатам рассмотрения этого письма будет решаться, должна ли греческая команда присоединиться к лиге. Решение будет принято 24 мая 2019 года.

    Напомним, «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству.

    В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции. 0

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