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    «Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт», «Бостон» на грани вылета

    НБА Хьюстон Рокетс Голден Стэйт Уорриорз Бостон Селтикс Милуоки Бакс
    «Хьюстон Рокетс» в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции НБА на домашнем паркете взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. 20 баллов на счету Эрика Гордона, 17 — у Пи Джея Такера.

    В составе проигравших 34 очка на счету Кевина Дюранта, 30 — у Стивена Карри. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 15 баллов и 10 подборов.

    При счете 111:108 в одной атаке Дюрант и Карри не реализовали свои трехочковые броски.

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

    Счет в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Окленде 9 мая.

    «Милуоки Бакс» в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА на выезде обыграл «Бостон Селтикс» — 113:101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29).

    Наибольший вклад в успех «оленей» внес Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

    В составе «кельтов» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (23 очка и 10 результативных передач), Маркус Моррис (18 баллов и 14 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 очков и 10 подборов).

    «Бостон» — «Милуоки»

    «Милуоки» повел в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Бакс» 9 мая. 0

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