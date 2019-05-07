«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт», «Бостон» на грани вылета

в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции НБА на домашнем паркете взял верх над— 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24).

Джеймс Харден nba.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. 20 баллов на счету Эрика Гордона, 17 — у Пи Джея Такера.

В составе проигравших 34 очка на счету Кевина Дюранта, 30 — у Стивена Карри. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 15 баллов и 10 подборов.

При счете 111:108 в одной атаке Дюрант и Карри не реализовали свои трехочковые броски.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт»

Счет в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Окленде 9 мая.

«Милуоки Бакс» в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА на выезде обыграл «Бостон Селтикс» — 113:101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29).

Наибольший вклад в успех «оленей» внес Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов.

В составе «кельтов» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (23 очка и 10 результативных передач), Маркус Моррис (18 баллов и 14 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 очков и 10 подборов).

«Бостон» — «Милуоки»

«Милуоки» повел в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится на площадке «Бакс» 9 мая. 0