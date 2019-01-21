31 очко Джорджа помогло «Оклахоме» победить «Нью-Йорк»

В матче регулярного чемпионата НБАпотерпел домашнее поражение от— 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, записавший на свой счет 31 очко, 4 результативные передачи и 4 подбора.

Дабл-даблом отметился разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук, набравший 17 очков и совершивший 10 подборов.

В составе «Нью-Йорк Никс» отличился Тим Хардуэй-младший, набравший 23 очка. Аллонзо Тир записал на свой счет 16 очков, 6 подборов и 8 передач.

Это поражение стало для команды из Нью-Йорка шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. 0