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    31 очко Джорджа помогло «Оклахоме» победить «Нью-Йорк»

    НБА Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер
    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» потерпел домашнее поражение от «Оклахома-Сити Тандер» — 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24).

    «Нью-Йорк Никс»
    «Нью-Йорк Никс»
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    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, записавший на свой счет 31 очко, 4 результативные передачи и 4 подбора.

    Дабл-даблом отметился разыгрывающий гостей Расселл Уэстбрук, набравший 17 очков и совершивший 10 подборов.

    В составе «Нью-Йорк Никс» отличился Тим Хардуэй-младший, набравший 23 очка. Аллонзо Тир записал на свой счет 16 очков, 6 подборов и 8 передач.

    Это поражение стало для команды из Нью-Йорка шестым подряд в регулярном чемпионате НБА. 0

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