«Хьюстон» в овертайме обыграл «Лейкерс», «Финикс» проиграл «Шарлотт»

В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашней площадке в овертайме обыгралсо счетом 138:134 ОТ (26:39, 20:25, 36:22, 38:34, 18:14).

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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 48 очков, 8 подборов, 6 передач и 4 перехвата. 30 очков набрал защитник Эрик Гордон.

Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал форвард Кайл Кузма, набравший 32 очка.

«Хьюстон» идет пятым в Западной конференции, «Лейкерс» — девятый.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» победил «Финикс» — 135:115 (39:26, 32:34, 38:26, 26:29).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На счету американца дабл-дабл из 32 очков и 11 передач.

У «Хорнетс» дабл-даблом отметился центровой Бисмарк Бийомбо (11 очков, 13 подборов), Кемба Уокер набрал 21 очко.

«Финикс» — 15-й на Западе , «Хорнетс» — восьмой на Востоке.

Другие результаты:

«Орландо» — «Милуоки» 108:118 (24:33, 22:26, 36:28, 26:31)

«Индиана» — «Даллас» 111:99 (24:23, 34:19, 26:27, 27:30)

«Детройт» — «Сакраменто» 101:103 (30:26, 27:25, 25:23, 19:29)

«Торонто» — «Мемфис» 119:90 (23:19, 32:29, 45:14, 19:28)

«Атланта» — «Бостон» 105:113 (36:28, 31:32, 22:23, 16:30)

«Чикаго» — «Майами» 103:117 (30:31, 27:24, 19:28, 27:34)

«Денвер» — «Кливленд» 124:102 (37:25, 33:21, 31:30, 23:26) 0