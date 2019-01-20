ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд забил в четвертом матче кряду«МЮ» не нуждается в классическом менеджере
  • 09:01
    • Сехудо нокаутировал Диллашоу и сохранил титул UFC
  • 08:36
    • «Хьюстон» в овертайме обыграл «Лейкерс», «Финикс» проиграл «Шарлотт»
  • 07:53
    • Шарапова проиграла Барти и покинула Australian Open
  • 00:09
    • «Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»
  • 22:44
    • Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» победу над «Лейпцигом»
    Все новости спорта

    «Хьюстон» в овертайме обыграл «Лейкерс», «Финикс» проиграл «Шарлотт»

    НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс Финикс Санз Орландо Мэджик Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Даллас Маверикс Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Бостон Селтикс Чикаго Буллз Майами Хит Денвер Наггетс Кливленд Кавальерс
    В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон» на домашней площадке в овертайме обыграл «Лейкерс» со счетом 138:134 ОТ (26:39, 20:25, 36:22, 38:34, 18:14).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, в активе которого 48 очков, 8 подборов, 6 передач и 4 перехвата. 30 очков набрал защитник Эрик Гордон.

    Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал форвард Кайл Кузма, набравший 32 очка.

    «Хьюстон» идет пятым в Западной конференции, «Лейкерс» — девятый.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт» победил «Финикс» — 135:115 (39:26, 32:34, 38:26, 26:29).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На счету американца дабл-дабл из 32 очков и 11 передач.

    У «Хорнетс» дабл-даблом отметился центровой Бисмарк Бийомбо (11 очков, 13 подборов), Кемба Уокер набрал 21 очко.

    «Финикс» — 15-й на Западе , «Хорнетс» — восьмой на Востоке.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Милуоки» 108:118 (24:33, 22:26, 36:28, 26:31)
    «Индиана» — «Даллас» 111:99 (24:23, 34:19, 26:27, 27:30)
    «Детройт» — «Сакраменто» 101:103 (30:26, 27:25, 25:23, 19:29)
    «Торонто» — «Мемфис» 119:90 (23:19, 32:29, 45:14, 19:28)
    «Атланта» — «Бостон» 105:113 (36:28, 31:32, 22:23, 16:30)
    «Чикаго» — «Майами» 103:117 (30:31, 27:24, 19:28, 27:34)
    «Денвер» — «Кливленд» 124:102 (37:25, 33:21, 31:30, 23:26) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Леганес»
  • 1.61
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Манчестер Сити»?
  • «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Вернется ли «Сампдория» к победам?
  • «Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Одержит ли «Вильярреал» первую за два месяца победу в Примере?
  • «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Уэску»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 01:070
  • 22:15
    • Хавбек ПСЖ получил серьезную травму в матче с «Генгамом»
  • 19:59
    • «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», Салах оформил дубль
  • 08:47
    • Коллинз разгромила Кербер на Australian Open
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Брайтон», «Челси» проиграл в гостях у «Арсенала»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «МЮ» побеждать?
  • 4.47
    •
  • 08:03
    • Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
  • 00:54
    • «Валенсия» вырвала волевую победу у «Сельты»
  • 00:35
    • «Интер» разошелся миром с «Сассуоло»
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев вышел на Джоковича, Зверев добыл уверенную победу, Серена Уильямс отдала лишь три геймаРезультаты матчей шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии по теннису Вчера в 15:530
  • 21:28
    • Карпин: «Краснодару» не надо путать свою честь с честью страны
  • 20:57
    • ПСЖ отгрузил 9 мячей «Генгаму», Мбаппе и Кавани оформили хет-трики
  • 20:13
    • «Реал» победил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку