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    Харден набрал 57 очков в матче против «Мемфиса», «Бостон» проиграл «Бруклину»

    НБА Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Бостон Селтикс Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс
    «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24).

    Главным героем встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, записавший на свой счет 57 очков и 9 подборов. Он реализовал 6 из 15 бросков из-за дуги, а также 17 из 18 с линии штрафных.

    В составе гостей Майкл Конли и Гарретт Темпл набрали по 14 очков.

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает четвертое место (25 побед, 18 поражений), а «Мемфис» — 14-е (19 побед, 24 поражения).

    «Хьюстон» — «Мемфис»

    «Бостон Селтикс» потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде «Бруклин Нетс» — 102:109 (25:27, 20:19, 21:44, 36:19).

    34 очка в составе победителей набрал Д’Анджело Расселл. По 19 баллов в активе Родиона Куруча и Джарретта Аллена.

    У «Селтикс» 34 очка на счету Джейсона Тэйтума. 22 балла у Джейлена Брауна.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (25 побед, 18 поражений), а «Бруклин» — седьмое (22 победы, 23 поражения).

    «Бруклин» — «Бостон»

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)
    «Юта» — «Детройт» — 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)
    «Сакраменто» — «Портленд» — 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)
    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27) 0

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