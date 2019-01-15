Харден набрал 57 очков в матче против «Мемфиса», «Бостон» проиграл «Бруклину»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24).

Главным героем встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, записавший на свой счет 57 очков и 9 подборов. Он реализовал 6 из 15 бросков из-за дуги, а также 17 из 18 с линии штрафных.

В составе гостей Майкл Конли и Гарретт Темпл набрали по 14 очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает четвертое место (25 побед, 18 поражений), а «Мемфис» — 14-е (19 побед, 24 поражения).

«Хьюстон» — «Мемфис»

«Бостон Селтикс» потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде «Бруклин Нетс» — 102:109 (25:27, 20:19, 21:44, 36:19).

34 очка в составе победителей набрал Д’Анджело Расселл. По 19 баллов в активе Родиона Куруча и Джарретта Аллена.

У «Селтикс» 34 очка на счету Джейсона Тэйтума. 22 балла у Джейлена Брауна.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (25 побед, 18 поражений), а «Бруклин» — седьмое (22 победы, 23 поражения).

«Бруклин» — «Бостон»

Другие результаты:

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)

«Юта» — «Детройт» — 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)

«Сакраменто» — «Портленд» — 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27) 0