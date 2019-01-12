ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Анахайм» — «Питтсбург»НХЛ. Четыре очка Малкина, хет-трик Гюнцеля, шайба Дадонова
  • 09:07
    • «Вашингтон» одолел «Милуоки», «Филадельфия» уступила «Атланте»
  • 00:11
    • «Севилья» подписала игрока «Барселоны»
  • 22:31
    • Московское «Динамо» на выезде обыграло «Ак Барс»
  • 22:14
    • ЦСКА разгромил «Трактор»
  • 21:47
    • «Автомобилист» уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» одолел «Милуоки», «Филадельфия» уступила «Атланте»

    НБА Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Кливленд Кавальерс Миннесота Тимбервулвз Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз
    «Вашингтон Уизардс» нанес поражение «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Брэдли Бил и Томаш Саторански
    Брэдли Бил и Томаш Саторански
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 113:106 (40:26, 27:21, 28:35, 28:24).

    32 очка в составе победителей набрал Брэдли Бил. Томаш Саторански оформил трипл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 10 результативных передач.

    У «Бакс» 25 баллов на счету Криса Миддлтона. Яннис Адетокунбо участия во встрече не принимал.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает десятое место (18 побед, 25 поражений), а «Милуоки» — второе (29 побед, 12 поражений).

    «Вашингтон» — «Милуоки»

    «Филадельфия Сиксерс» у себя дома проиграла «Атланте Хоукс» со счетом 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34).

    Трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 15 результативных передач в составе «Сиксерс» оформил Бен Симмонс. 30 баллов на счету Джимми Батлера, 20 — у Джея Джея Редика.

    У «Хоукс» 29 очков набрал Кевин Хертер, 25 — Джон Коллинз.

    «Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции (27 побед, 16 поражений), а «Атланта» — 12-е (13 побед, 29 поражений).

    «Филадельфия» — «Атланта»

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Индиана» — 106:121 (22:31, 30:33, 30:32, 24:25)
    «Торонто» — «Бруклин» — 122:105 (28:35, 36:18, 35:22, 23:30)
    «Хьюстон» — «Кливленд» — 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32)
    «Миннесота» — «Даллас» — 115:119 (26:28, 24:33, 28:24, 37:34)
    «Портленд» — «Шарлотт» — 127:96 (37:27, 33:22, 31:19, 26:28)
    «Юта» — «Лейкерс» — 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)
    «Голден Стэйт» — «Чикаго» — 146:109 (43:17, 33:38, 40:21, 30:33) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»
  • 1.85
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Леганес» о победах?
  • «Леганес» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»: команды устроят перестрелку в лондонском дерби
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Создаст ли «Новара» проблемы «Лацио»?
  • «Лацио» — «Новара». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Планы на зиму: «Спартак»Как Олегу Кононову начать успешное строительство обновленного «Спартака» и побороться с ним за медали 10/01/2019 в 21:360
  • 08:21
    • Сандгрен — победитель турнира в Окленде
  • 08:09
    • Кенин выиграла первый титул WTA
  • 23:57
    • Экс-защитник сборной Германии завершил карьеру
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Райо Вальекано» выиграл у «Сельты», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 00:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Добудет ли Южная Корея досрочную путевку в 1/8 финала Кубка Азии?
  • 2.87
    •
  • 22:00
    • Названы лучший игрок и тренер декабря в АПЛ
  • 21:33
    • «Ростов» сыграл вничью с албанским клубом в контрольном матче
  • 21:06
    • Габбьядини вернулся в Италию
    Игроки «Салавата» Хоккей КХЛ. Победы «Магнитки» и «Салавата», поражение «Автомобилиста», ЦСКА разгромил «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 11 января Вчера в 23:460
  • 20:38
    • Логинов хочет поговорить с Фуркадом лицом к лицу
  • 19:58
    • «Салават Юлаев» в овертайме выиграл у «Сочи»
  • 19:43
    • «Магнитка» одержала седьмую подряд победу в КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку