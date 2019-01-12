«Вашингтон» одолел «Милуоки», «Филадельфия» уступила «Атланте»

нанес поражениев домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Брэдли Бил и Томаш Саторански nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 113:106 (40:26, 27:21, 28:35, 28:24).

32 очка в составе победителей набрал Брэдли Бил. Томаш Саторански оформил трипл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 10 результативных передач.

У «Бакс» 25 баллов на счету Криса Миддлтона. Яннис Адетокунбо участия во встрече не принимал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает десятое место (18 побед, 25 поражений), а «Милуоки» — второе (29 побед, 12 поражений).

«Вашингтон» — «Милуоки»

«Филадельфия Сиксерс» у себя дома проиграла «Атланте Хоукс» со счетом 121:123 (30:32, 26:22, 32:35, 33:34).

Трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 15 результативных передач в составе «Сиксерс» оформил Бен Симмонс. 30 баллов на счету Джимми Батлера, 20 — у Джея Джея Редика.

У «Хоукс» 29 очков набрал Кевин Хертер, 25 — Джон Коллинз.

«Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции (27 побед, 16 поражений), а «Атланта» — 12-е (13 побед, 29 поражений).

«Филадельфия» — «Атланта»

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 106:121 (22:31, 30:33, 30:32, 24:25)

«Торонто» — «Бруклин» — 122:105 (28:35, 36:18, 35:22, 23:30)

«Хьюстон» — «Кливленд» — 141:113 (42:22, 35:27, 36:32, 28:32)

«Миннесота» — «Даллас» — 115:119 (26:28, 24:33, 28:24, 37:34)

«Портленд» — «Шарлотт» — 127:96 (37:27, 33:22, 31:19, 26:28)

«Юта» — «Лейкерс» — 113:95 (32:26, 30:15, 21:27, 30:27)

«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 146:109 (43:17, 33:38, 40:21, 30:33) 0