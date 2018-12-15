Восьмая подряд победа «Бостона», «Индиана» обыграла «Филадельфию»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Кайри Ирвинг nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 129:108 (42:19, 25:37, 41:26, 21:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. 22 балла на счету Джейсона Тэйтума, 20 — у Маркуса Морриса, 19 — у Гордона Хэйворда.

В составе «Хоукс» 19 очков набрал Кевин Хаертер. Джон Коллинз оформил дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов. По 13 очков на счету Кента Бэйзмора и Алексея Леня.

«Бостон» одержал восьмую победу подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции (18 побед, 10 поражений). «Атланта» расположилась на 14-й строчке (6 побед, 22 поражения).

«Бостон» — «Атланта»

«Индиана Пэйсерс» на выезде нанесла поражение «Филадельфии Сиксерс» — 113:101 (24:34, 25:25, 31:18, 33:24).

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джоэль Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 21 подбора. 22 балла на счету Джей Джей Редика.

В составе победителей дабл-даблами отметились Таддеус Янг (26 очков и 10 подборов) и Домантас Сабонис (14 баллов и 16 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает третье место (19 побед, 10 поражений), а «Филадельфия» — пятое (19 побед, 11 поражений).

«Филадельфия» — «Индиана»

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 124:126 OT (33:16, 39:37, 21:25, 20:35, 11:13)

«Бруклин» — «Вашингтон» — 125:118 (27:31, 43:28, 31:26, 24:33)

«Кливленд» — «Милуоки» — 102:114 (16:27, 31:34, 30:30, 25:23)

«Мемфис» — «Майами» — 97:100 (28:29, 21:22, 24:20, 24:29)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 125:130 (38:42, 26:34, 33:27, 28:27)

«Портленд» — «Торонто» — 128:122 (28:23, 30:27, 33:39, 37:33)

«Денвер» — «Оклахома-Сити» — 109:98 (39:32, 21:20, 22:24, 27:22) 0