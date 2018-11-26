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    Базаревич назвал состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2019

    Сборная России
    Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич вызвал 13 игроков для подготовки к ближайшим матчам квалификации на ЧМ-2019.

    Виталий Фридзон
    Виталий Фридзон
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    Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

    Вызов в сборную получили защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Никита Балашов («Невежис»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

    30 ноября сборная России в гостях сыграет со сборной Финляндии, а 3 декабря в Химках примет сборную Чехии. 0

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