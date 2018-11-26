Базаревич назвал состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2019

Главный тренерпо баскетболувызвал 13 игроков для подготовки к ближайшим матчам квалификации на ЧМ-2019.

Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

Вызов в сборную получили защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Никита Балашов («Невежис»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

30 ноября сборная России в гостях сыграет со сборной Финляндии, а 3 декабря в Химках примет сборную Чехии. 0