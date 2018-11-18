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    «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Далласу», «Орландо» победил «Лейкерс»

    НБА Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс Атланта Хоукс Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Юта Джаз Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер
    «Даллас Маверикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Лука Дончич
    Лука Дончич
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    Встреча, которая прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23).

    Лучшими в составе победителей стали Лука Дончич и Харрисон Барнс, набравшие 24 и 23 очка соответственно. Центровой Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков, 10 подборов.

    У гостей 32 очка набрал Кевин Дюрант, а Клэй Томпсон записал на свой счет 22 балла. Стивен Карри участия во встрече не принимал.

    «Голден Стэйт» — «Даллас»

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (12 побед, 5 поражений), а «Даллас» — 13-е (7 побед, 8 поражений).

    «Орландо Мэджик» на домашней площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36).

    Главным героем встречи стал центровой Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Защитник Ди Джей Огастин набрал 22 очка.

    В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 22 очка, 7 передач и 4 подбора.

    «Орландо» — «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают девятое место на Западе (8 побед, 7 поражений). «Орландо» идет седьмым на Востоке (8 побед, 8 поражений).

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Клипперс» — 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)
    «Индиана» — «Атланта» — 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)
    «Нью-Орлеан» — «Денвер» — 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)
    «Шарлотт» — «Филадельфия» — 119:122 ОТ (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)
    «Бостон» — «Юта» — 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)
    «Хьюстон» — «Сакраменто» — 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)
    «Чикаго» — «Торонто» — 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)
    «Финикс» — «Оклахома» — 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31) 0

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