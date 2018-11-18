«Голден Стэйт» без Карри проиграл «Далласу», «Орландо» победил «Лейкерс»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 112:109 (26:22, 31:37, 25:27, 30:23).

Лучшими в составе победителей стали Лука Дончич и Харрисон Барнс, набравшие 24 и 23 очка соответственно. Центровой Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков, 10 подборов.

У гостей 32 очка набрал Кевин Дюрант, а Клэй Томпсон записал на свой счет 22 балла. Стивен Карри участия во встрече не принимал.

«Голден Стэйт» — «Даллас»

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает первое место (12 побед, 5 поражений), а «Даллас» — 13-е (7 побед, 8 поражений).

«Орландо Мэджик» на домашней площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» — 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36).

Главным героем встречи стал центровой Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Защитник Ди Джей Огастин набрал 22 очка.

В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 22 очка, 7 передач и 4 подбора.

«Орландо» — «Лейкерс»

«Лейкерс» занимают девятое место на Западе (8 побед, 7 поражений). «Орландо» идет седьмым на Востоке (8 побед, 8 поражений).

Другие результаты:

«Бруклин» — «Клипперс» — 119:127 (37:32, 30:28, 30:30, 22:37)

«Индиана» — «Атланта» — 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 119:122 ОТ (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)

«Бостон» — «Юта» — 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)

«Чикаго» — «Торонто» — 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)

«Финикс» — «Оклахома» — 100:110 (25:30, 17:17, 23:32, 35:31) 0