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    «Автодор» установил новый рекорд Еврокубка, набрав 129 очков

    Автодор Еврокубок
    Баскетболисты «Автодора» установили новый рекорд Еврокубка, одержав победу над чешским клубом «Пардубице» — 129:91.

    «Автодор»
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    «Автодор» в этом матче установил рекорд результативности. Предыдущий рекорд принадлежал чешскому «Нимбурку», который 2 декабря 2015 года победил ирландский клуб «Хиберния» со счётом 121:45.

    «Автодору» принадлежит ещё один рекорд: саратовцы в каждой четверти набирали более 30 очков. Ранее ни одной команде не удавалось демонстрировать в Еврокубке аналогичную результативность в четвертях.

    «Автодор» возглавляет турнирную таблицу в группе D. Клуб из Саратова одержал четыре победы в пяти матчах.

    «Пардубице» в своей группе занимает последнее, четвёртое место. Чешские баскетболисты потерпели пять поражений подряд. 0

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