«Автодор» установил новый рекорд Еврокубка, набрав 129 очков

Баскетболистыустановили новый рекорд Еврокубка, одержав победу над чешским клубом— 129:91.

«Автодор» в этом матче установил рекорд результативности. Предыдущий рекорд принадлежал чешскому «Нимбурку», который 2 декабря 2015 года победил ирландский клуб «Хиберния» со счётом 121:45.

«Автодору» принадлежит ещё один рекорд: саратовцы в каждой четверти набирали более 30 очков. Ранее ни одной команде не удавалось демонстрировать в Еврокубке аналогичную результативность в четвертях.

«Автодор» возглавляет турнирную таблицу в группе D. Клуб из Саратова одержал четыре победы в пяти матчах.

«Пардубице» в своей группе занимает последнее, четвёртое место. Чешские баскетболисты потерпели пять поражений подряд. 0