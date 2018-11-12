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    «Хьюстон» обыграл «Индиану», «Милуоки» продлил серию поражений «Денвера»

    НБА Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хоукс
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон» дома взял верх над «Индианой» — 115:103 (32:31, 44:23, 26:27, 13:22).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 40 очков, также в его активе девять подборов. Он реализовал 8 из 18 трёхочковых бросков.

    В составе «Пэйсерс» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Виктор Оладипо. 20 баллов набрал Боян Богданович.

    «Хьюстон» (5-7) вышел на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, впервые победив за три матча. «Индиана» (8-6) проиграла третий раз в четырёх последних встречах, она — пятая на Востоке.

    «Милуоки» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:114 (33:35, 30:24, 36:29, 22:26).

    Самым результативным в составе победителей стал Брук Лопес, набравший 28 очков, еще 22 балла, 9 подборов и 8 передач у Янниса Адетокунбо. За «Денвер» 25 очков заработал Пол Миллсэп. Это поражение стало для «Наггетс» третьим кряду.

    «Милуоки» (10-3) закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Денвер» (9-4) потерпел третье поражение подряд, но продолжает оставаться вторым на Западе.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Шарлотт» 103:113 (27:24, 22:27, 26:32, 28:30)
    «Нью-Йорк» — «Орландо» 89:115 (10:30, 30:35, 20:22, 29:28)
    «Портленд» — «Бостон» 100:94 (26:21, 28:16, 29:33, 17:24)
    «Лейкерс» — «Атланта» 107:106 (28:22, 24:31, 32:22, 23:31) 0

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