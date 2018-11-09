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    «Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт»

    НБА Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Финикс Санз Бостон Селтикс Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки» в гостях разгромил «Голден Стэйт» — 134:111 (32:29, 32:22, 41:28, 29:32).

    Эрик Бледсо
    Эрик Бледсо
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Бледсо, набравший 26 очков, еще 24 у Янниса Адетокунбо. За «Голден Стэйт» 24 очка набрал Клэй Томпсон.

    «Голден Стэйт» (10-2) потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 очка. «Милуоки» (9-2) — второй на Востоке с 20 баллами.

    Другие результаты:

    «Оклахома» — «Хьюстон» 98:80 (29:19, 30:26, 21:15, 18:20)
    «Финикс» — «Бостон» 109:116 (32:13, 23:22, 25:30, 20:35, 9:16)
    «Портленд» — «Клипперс» 116:105 (37:28, 24:29, 23:24, 32:24) 0

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