«Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт»

В матче игрового дня регулярного сезона НБАв гостях разгромил— 134:111 (32:29, 32:22, 41:28, 29:32).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Бледсо, набравший 26 очков, еще 24 у Янниса Адетокунбо. За «Голден Стэйт» 24 очка набрал Клэй Томпсон.

«Голден Стэйт» (10-2) потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 очка. «Милуоки» (9-2) — второй на Востоке с 20 баллами.

Другие результаты:

«Оклахома» — «Хьюстон» 98:80 (29:19, 30:26, 21:15, 18:20)

«Финикс» — «Бостон» 109:116 (32:13, 23:22, 25:30, 20:35, 9:16)

«Портленд» — «Клипперс» 116:105 (37:28, 24:29, 23:24, 32:24) 0