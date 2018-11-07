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    «Даллас» прервал серию из шести поражений, «Бруклин» разгромил «Финикс»

    НБА Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Финикс Санз Бруклин Нетс Атланта Хоукс Шарлотт Хорнетс Портленд Трэйл Блэйзерс Милуоки Бакс
    «Даллас» нанес поражение «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22).

    Лука Дончич
    Лука Дончич
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    В составе победителей 23 очка набрал Лука Дончич, дабл-дабл сделал Харрисон Барнс — 19 баллов и 13 подборов. У «Вашингтона» 24 очка и 10 передач записал на свой счет Джон Уолл.

    «Даллас» с тремя победами идет на 14 месте в Западной конференции, «Вашингтон» (две победы) — 14 на Востоке.

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс» на домашней площадке разгромно проиграл «Бруклину» — 84:104 (22:24, 20:28, 24:24, 16:28).

    Главным героем встречи стал защитник «Бруклина» Карис ЛеВерт, набравший 26 очков. Близки к дабл-даблам были центровой Джарретт Аллен (10 очков, 9 подборов) и форвард Эд Дэвис (9 очков, 12 подборов).

    Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, в активе которого 20 очков. Дабл-даблом из 15 очков и 13 подборов отметился центровой хозяев Деандре Эйтон. Дабл-дабл также оформил Ричаун Холмс (13 очков, 10 подборов).

    «Финикс» — 15 на Западе, «Бруклин» — 7 на Востоке.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Атланта» 113:102 (23:25, 28:29, 30:23, 32:25)
    «Портленд» — «Милуоки» 118:103 (33:31, 24:20, 34:26, 27:26) 0

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