«Даллас» прервал серию из шести поражений, «Бруклин» разгромил «Финикс»

нанес поражениев матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22).

В составе победителей 23 очка набрал Лука Дончич, дабл-дабл сделал Харрисон Барнс — 19 баллов и 13 подборов. У «Вашингтона» 24 очка и 10 передач записал на свой счет Джон Уолл.

«Даллас» с тремя победами идет на 14 месте в Западной конференции, «Вашингтон» (две победы) — 14 на Востоке.

В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс» на домашней площадке разгромно проиграл «Бруклину» — 84:104 (22:24, 20:28, 24:24, 16:28).

Главным героем встречи стал защитник «Бруклина» Карис ЛеВерт, набравший 26 очков. Близки к дабл-даблам были центровой Джарретт Аллен (10 очков, 9 подборов) и форвард Эд Дэвис (9 очков, 12 подборов).

Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, в активе которого 20 очков. Дабл-даблом из 15 очков и 13 подборов отметился центровой хозяев Деандре Эйтон. Дабл-дабл также оформил Ричаун Холмс (13 очков, 10 подборов).

«Финикс» — 15 на Западе, «Бруклин» — 7 на Востоке.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Атланта» 113:102 (23:25, 28:29, 30:23, 32:25)

«Портленд» — «Милуоки» 118:103 (33:31, 24:20, 34:26, 27:26) 0